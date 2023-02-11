Украина: Румыния скрывает пролёт ракеты РФ, чтобы не опозорить ПВО НАТО

Елена Острякова.  
11.02.2023 22:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Румыния, Украина


Украина продолжает настаивать на том, что российская ракета «Калибр» пересекла воздушное пространство Румынии 10 февраля, хотя румынское министерство обороны это отрицает.

Об этом в интервью радиостанции «НВ» заявил глава постоянной украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина продолжает настаивать на том, что российская ракета «Калибр» пересекла воздушное пространство Румынии 10...

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«Я по своим каналам на парламентском уровне также эту информацию дал нашим партнерам с Румынии, нашим соседям. Мне очень интересно, работает ли там парламентский контроль, который будет запрашивать у министерства обороны по поводу того, что они не увидели или специально скрывают. Этот пролет был, это факт. А почему такая позиция у Румынии, вопрос пока остается открытым. Может быть, она изменится», – сказал Чернев.

Он предположил, что НАТО боится признать пролет российской ракеты над своей территорией, поскольку это продемонстрирует слабость ее системы ПВО.

«Это значит, что ПВО НАТО не работает. И это проблема, которую они должны решить. Я не думаю, что есть проблема признать это политически. Скорее проблема признать, что они пока неспособны закрыть небо, о чем мы просили с самого начала. Они должны сделать из этого выводы и усилить приграничные регионы и сделать эшелонированную оборону», – сказал Чернев.

О пролете российской ракеты «Калибр» над Румынией и Молдовой первым заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. После этого президент Украины Владимир Зеленский назвал инцидент «террором» и «вызовом НАТО». Однако национальное опровергло нарушение собственного воздушного пространства.

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