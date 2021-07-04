Украина рядом с Россией была и остаётся карликом – генерал ВСУ

04.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина по сравнению с Россией является карликом, который ничего не способен противопоставить огромному и сильному великану в военном плане.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат парламентов СССР и Украины, генерал-лейтенант ВСУ в отставке и один из бывших руководителей националистического движения «Народный Рух Украины» Вилен Мартиросян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нельзя обманывать украинский народ, нельзя лицемерить перед другими и показывать свою мощь, говоря, что мы сделаем то и другое. Ничего не сделаем.

Как бы не было, Россия и Украина – как великан и карлик. Зачем нам, карлику, говорить: «Да я тебе морду набью так, что вообще упадёшь», не понимая, что великан по голове даст – он сядет. Хвастаться, что у нас что-то есть – кого мы обманываем?» – сказал Мартиросян.