Украина с 2015 года готовилась к массовым терактам в России – экс-офицер СБУ

Максим Столяров.  
06.04.2024 15:44
  (Мск) , Москва
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Дзен, СБУ, Терроризм, Украина


СБУ с 2015 года училась организовывать теракты на территории других стран, в том числе в российском Крыму. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

СБУ с 2015 года училась организовывать теракты на территории других стран, в том числе...

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«Почему именно СБУ чаще проводит акции [на территории России]. ГУР это была военная разведка, и до определённого момента у неё был очень узкий функционал. А у СБУ был очень обширная агентура во всех сферах деятельности, от школьных учителей до загранразведки. СБУ просто обладает большими возможностями.

Плюс, именно на СБУ в 2015 году были возложены основные задачи по разворачиванию диверсионно-террористической войны против республик Донбасса и Крыма, которые Украина считала оккупированными территориями.

Именно в СБУ было создано Пятое управление департамента контрразведки, которое конкретно затачивалось на проведение таких мероприятий.

А ГУР – это военная разведка. Ему пришлось переформатироваться, чтобы начать активные действия на территории РФ, такие как проведение терактов и диверсий. А у СБУ с 2015 года это было поставлено на поток», – сказал Прозоров.

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