Украина с англосаксами секретно разрабатывают открытие второго фронта против РФ

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Украина ищет возможности открыть второй фронт против России. Направления два: Белоруссия и Приднестровье. 30 ноября в центре Киева прошла конференция «Путь к свободе», на которую были собраны все представители беглой белорусской оппозиции на только с Украины, но и из Польши и Литвы.

Самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская выступила по видеосвязи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Казалось бы, ничего необычного: такие собирушники регулярно проходят в Европе. Но данная конференция проходила отчего-то в обстановке сугубой секретности. Участники узнали о месте ее проведения за 2 часа до начала, и это оказался не оперный театр, как они рассчитывали, а другое здание (правда, тоже на Владимирской).

На бейджах ряда участников стояли красные кресты. Это значило, что их ни в коем случае нельзя ни снимать, ни записывать. Хотя деньги на мероприятие дал один из фондов сети Сороса, реальными организаторами выступали СБУ и ГУР Минобороны Украины. Отсюда и такая конспирация.

«Примой» конференции стала вовсе не «президент Света», а замкомандира банды белорусских наемников в составе ВСУ «полк Калиновского» Вадим Кобанчук. Он призывал «змагаров» при очередном «восстании» учесть опыт украинского Майдана и захватывать оружейные склады силовиков. При этом обещал поддержку «калиновцев». Сроки обозначил в месяц-два.

Белорусский журналист Игорь Тур, которому пробелорусские украинцы слили полную аудиозапись конференции, раскрыл план готовящейся вооруженной провокации.

«Под «освобождением Беларуси» имеется в виду следующий план, который белорусским беглым предлагают украинские спецслужбы. «Добровольческие батальоны» захватывают район или районы Брестской области, объявляют себя там якобы легитимной властью и говорят, что их якобы поддерживают затаившиеся адепты перемен внутри Беларуси. Под это дело Украина признает эту власть на этих территориях легитимной, вводит свои войска, дальше подтягивается НАТО. И вот часть Белоруссии уже оттяпана. А притяпывать обратно придется военным путем, что значит войну в Белоруссии», – рассказал Тур в эфире телеканала ОНТ.

Альтернативный план – украинской атаки на Приднестровье – раскрыл молдавский тележурналист Дмитрий Буймистру. Он обратил внимание на интервью украинского политолога Михаила Чаплыги, которого охарактеризовал как медиаобслугу главы офиса президента Андрея Ермака.

«А если поджечь Приднестровье? Прикол в том, что если все клеточки на доске заняты, то тебе необходимо расширить доску. А расширить мы можем только за счет Приднестровья. И многие карты сойдутся», – сказал Чаплыга.

Он обратил внимание на странный вояж британского премьр-министра Дэвида Кэмерона в Киев, затем в Одессу, а затем в Кишинев. Чаплыга считает, что окно возможностей удачной атаки на ПМР откроется зимой, во время штормов на Черном море. Буймистру считает, что от войны Молдову пока спасает нерешительность ее прозападного президента Майи Санду.

Украинский тг-канал «Резидент» сообщает, что недавно глава военной разведки Украины Кирилл Буданов докладывал в ставке о силе противника и его военных возможностях в ПМР. По его подсчетам, резерв Приднестровья составляет от 20 до 40 тысяч человек.

По данным тг-канала «Молдавский вагон» в ПМР началась «тихая мобилизация». Там знают об опасности и ждут нападения.

Готовятся к чему-то и в Кишиневе. Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску недавно заявил в интервью румынскому порталу, что правительство готовится к возможному продвижению российских войск к Одессе. А вице-премьер «по реинтеграции» Олег Серебрян пообещал, что «политический облик Приднестровья скоро изменится», правда оговорившись, что это произойдет мирным путем.

Параллельно идет насыщение Молдовы западным оружием, с транзитом летального вооружения молдавские власти фактически вручили ключи от ПВО Бухаресту. Молдавским минобороны приобретен радар «Ground Master 200», который планируется интегрировать с двумя элементами румынской ПВО, оснащенной ракетами «Patriot», а также системами «С-125» и «Нева М-1». Причем управлять молдавским радаром будут румынские военнослужащие в интересах ВСУ, что ставит Молдову под законный удар российских военных.

С начала текущего года на территории Молдавии прошло уже восемь военных учений под руководством западных военных инструкторов, в том числе из американской SFAB (бригада быстрого содействия силам безопасности). Летом Кишинев получил от Варшавы 6 грузовых бортов с оружием и боеприпасами. В начале следующего года ожидается получение двух десятков БТР «Пиранья» из Дании.

Готовится строительство полноценной натовской военной базы стоимостью 6,7 млн. долл., а также приобретение системы борьбы с БПЛА за 5,1 млн. долл. Известно о планируемом выделении дополнительных средств на модернизацию молдавских ВС в размере 90 млн. долл. от ЕС и 52 млн. долл. непосредственно от Норвегии.