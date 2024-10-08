Украина «с мрачным, как никогда, настроением» ведет закрытые переговоры о мире с РФ – Financial Times

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Украина ведет закрытые переговоры о мирном соглашении с РФ, пишет британская Financial Times в своем редакционном материале.

Издание отмечант, что Украина входит в свою третью зиму войны с мрачным, как никогда, настроением.

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«На востоке ее войска теряют позиции под натиском стремительного наступления российских сил, хотя это происходит ценой больших потерь для Москвы. Половина энергетической инфраструктуры страны разрушена, и украинцы готовятся проводить часы без света и тепла в самые холодные месяцы. Тем временем в Вашингтоне, некоторых западных столицах и «в коридорах Киева» наблюдается смена настроения: от твердого убеждения, что война может закончиться только тогда, когда российская армия будет изгнана из Украины, до неохотного признания того, что урегулирование путем переговоров, которое сохранит большую часть страны, может стать лучшим вариантом», – говорится в публикации.

Однако Киев не получает от Запада необходимой поддержки даже для достижения этой ограниченной цели, добавляет FT.

Перспективы Украины, по мнению редакции, омрачает прежде всего опасность победы на выборах в США в следующем месяце Дональда Трампа, который стремится к быстрому прекращению войны, как он и обещал.

Некоторые американские и европейские чиновники надеются, что Трампа удастся по крайней мере отговорить от принуждения Киева к неблагоприятной сделки с Москвой, которая может представлять серьезные риски для безопасности Европы и Америки в будущем.

«Однако одновременно с эскалацией войны на Ближнем Востоке даже некоторые западные столицы, которые ранее настаивали на необходимости военной победы Украины над Россией, переосмысливают свои цели. Некоторые киевские чиновники в частных разговорах также сетуют на то, что Украине не хватает ресурсов, личного состава и западной поддержки для возвращения территорий, захваченных Россией», – пишет газета.

«За закрытыми дверями ведутся разговоры о соглашении, по которому Москва сохраняет де-факто контроль над примерно пятой частью Украины, которую она оккупировала — хотя суверенитет России не будет признан — тогда как остальной стране разрешается присоединиться к НАТО или получить эквивалентные гарантии безопасности. Под этим зонтиком она могла бы отстроиться и интегрироваться в ЕС, подобно Западной Германии во время холодной войны», — отмечают авторы материала.

Однако этот сценарий базируется на амбициозных предположениях, признает редакция. По мнению журналистов, маловероятно, что Путин согласится на переговоры об обмене территорий на мир, пока он считает, что его силы могут продолжать приобретать новые территории.

«Независимо от того, является ли целью полная победа, или принуждение России сесть за стол переговоров, западные союзники должны укрепить позиции Украины. Подтолкнуть Кремль к переговорам о соглашении, которое могло бы удовлетворить Киев и Запад, можно только тогда, когда он почувствует, что цена продолжения войны слишком высока. И любое урегулирование войны, которое позволит выжить и процветать всей Украине или ее части, потребует гарантий ее безопасности», — резюмирует британская газета.