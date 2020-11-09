Украина с начала пандемии так и не создала коечный фонд – и уже не успеет

09.11.2020, Киев, Игорь Петров

У Минзрава Украины было несколько месяцев, чтобы создать на базе лечебно-профилактических учреждений страны резервный коечный фонд, но вместо этого чиновники занимались бизнесом на пандемии и не сделали ничего, чтобы обеспечить больных койками с подачей дыхательной смеси.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Сергей Кравченко, ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я работаю с киевской горадминистрацией по вопросу создания резервного фонда. Встал вопрос о том, что у нас есть другие лечебно-профилактические учреждения с коечным фондом, которые можно было бы задействовать. Но в это надо вложить деньги – кислород, кислородная магистраль, подача дыхательной смеси. Ноябрь месяц. Это же капитальные расходы.

Такую задачу в ноябре ставить перед главврачами, чтобы они поставили кислородную станцию, провели кислородную магистраль в учреждении к койкам… Во-первых, нужен проект, прохождение госэкспертизы, начало ремонтных работ…

А в декабре, 27-го числа, Казначейство закрывает все счета, а за 2 недели до закрытия счетов Казначейство все счета ставит на стоп-лист и проверяет остатки по госпрограммам. Возникает вопрос – как в течение месяца можно реализовать все это – закупки, капитальные ремонт? Кто-то из главврачей может выполнить такую задачу в рамках Бюджетного кодекса и провести мероприятия, чтобы обеспечить койки кислородом? Это нереально.

У меня возникает вопрос – а чем занималось Министерство здравоохранения последние полгода под руководством Максима Владимировича Степанова, который выходил и рассказывал: «у нас все под контролем, мы пахали, я и лошадь, вот у нас рабочая группа по коронавирусной болезни».

За это время 722-й приказ превратили в бизнес. Это приказ, которым утвержден стандарт оказания медпомощи. Все что угодно туда пролоббировали, чем угодно занимались. А теперь у нас ноябрь и мы не знаем, где нам взять дыхательные смеси, как обеспечить для коек кислород», – резюмировал эксперт.