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26.04.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Россия, Украина, Экономика, Энергетика
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Украина с неохотой приостановила транзит российской нефти

Украина все-таки решилась остановить транзит «отравленной» российской нефти через свою территорию. Произошло это только через неделю после того, как Белнафтехим заявил: нефть, поступающая по южной ветке нефтепровода «Дружба» сильно загрязнена хлорорганикой.

С начала недели из Белоруссии раздавались обвинения и угрозы, но «Укртранснафта» вела себя тихо. Дело понятное — санкции, введенные РФ на экспорт нефти на Украину, не давали оснований отказываться от последнего ручейка «черного золота», сочившегося на территорию незалежной.

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Еще утром в четверг на официальном сайте «Укртранснафты» сообщалось, что транзит по южной ветке проходит в плановом режиме, сточный объем прокачки составляет 40 тыс. тонн.

Однако уже 22.00 украинская компания сообщила, что «вынужденно приостановила» работу нефтепровода в связи с «отказом приема некачественной российской нефти на приемно- сдаточном участке «Будковце» (Словакия) и отсутствием свободных резервуаров на приемно-сдаточном участке «Фенешлитке» (Венгрия)».

Также стало известно, что генеральный директор «Укртранснафты» Николай Гавриленко сегодня приедет в Минск на экстренные переговоры операторов нефтепровода «Дружба». Приглашены также российская «Транснефть» и польская PERN S.A.. Белоруссию будет представлять «Гомельтранснефть Дружба».

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