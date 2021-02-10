«Путин – берегись!»: Украина с оркестром встретила надувные лодки из США

10.02.2021, Одесса, Михаил Рябов

Новости Украины

В Одессе состоялась торжественная церемония встречи 84 надувных лодок, которые США передали в рамках военной помощи ВМС Украины.

«Наша сила – в единстве всего цивилизованного мира, что противостоит российской агрессии», – объявил командующий Алексей Нейижпапа, которого цитирует пресс-служба ВМСУ.

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Посольство США также сообщает о передаче 20 бронемашин «хамви».

Впрочем, сообщение об американской помощи вызвало весьма язвительные комментарии посетителей страницы ВМСУ. Полученные от американцев лодки там называют «надувными матрацами»: «Для рыбалки? Путин – берегись!».

Напомним, что во времена СССР в Николаеве строились авианосцы и ракетные крейсера.