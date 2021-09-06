Украина с треском провалила оборонзаказ на 2021 год

06.09.2021 18:16 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский оборонный заказ на 2021 год позорно провалился – ВСУ только-только начали снабжать «летним» топливом и экипировкой, а о поставках новой техники нет и речи.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский «волонтёр» Александр Карпюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже год прошёл с голосования за закон об оборонных закупках, который нужен был «Укроборонпрому» чтобы как-то сделать тендеры и закупки более прозрачными и быстрыми. Но ничего этого не произошло. Потому что подзаконные акты и нормативка должны были разрабатываться Министерством обороны и «Укроборономпромом». Но ничего не было сделано. Совсем. Сейчас оборонные закупки сорваны. Уже девятый месяц, а мы покупаем летнее топливо. А зимнее мы будем закупать, я так понимаю, в мае. У нас не закупается форма, берцы. Мы сейчас закупаем летние берцы – тоже «очень своевременно». И это указывает на ряд проблем. Потому что закупается не то, что необходимо, а то, что можем закупить в данный момент», – сказал он.

Карпюк добавил, что не лучше ситуация и со снабжением ВСУ современной техникой.

«Восьмой год войны, а 60% камер, поставленных на передовую – волонтёрские. У нас позиционная война, необходима система наблюдения, как ночного, так и дневного. У нас нет транспорта в войсках. Восемь лет волонтёры закупают, ремонтируют транспорт. За восемь лет этот транспорт сгнил. Мы закупаем «Крылья», «Фурии», «Лелеки» – это очень хорошие БПЛА. Но у нас нет экспедиционных операций, когда необходимо далеко летать. Эта задача есть, но в основном это разведка линии соприкосновения. И за восемь лет ни одного коптера или БПЛА для позиционных действий «Укроборонпром» не предоставил. И когда я общаюсь с людьми, спрашиваю – почему так? Они говорят: «А мы просто не можем, так зачем нам этим заниматься? Мы будем покупать то, что можем, и рисовать классные картинки, что мы туда сто миллионов потратили, туда», – возмутился «волонтёр».

В свою очередь, по мнению экс-боевика «АТО», убеждённого порохобота Мирослава Гая, это свидетельствует о том, что украинское руководство больше не интересуется развитием своей армии.

«У нас сейчас задолженность Министерства обороны перед Вооруженными силами по выплатам – полтора миллиарда гривен. Уже приближается к двум. Уже сентябрь месяц, а контракты на закупку дизтоплива до сих пор не заключены. То есть, угрозы огромны. Мы видим, что Вооруженные силы Украины фактически прекратили быть приоритетом для государства», – резюмировал боевик.