Украина с треском провалила переход на стандарты НАТО

31.12.2019, Киев, Игорь Петров

Хотя Украина давно стремится вступить в НАТО, о чем постоянно говорят руководители государства, украинская армия все еще далека от стандартов НАТО.

Об этом в эфире телеканала UATV Russian заявил генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новый министр обороны говорил, что одна из трех задач которые он видит – это развитие наших вооруженных по стандартам НАТО. Несмотря на то, что у нас почти три десятилетия самостоятельного развития и развития силовых структур и вооруженных сил по стандартам НАТО, говорится об этом долго часто и густо. Были периоды возвращения в сторону нейтрализации. Но есть критерий, который говорит о том, что из требований, например, нормативов, где-то порядка 1200, Украина выполнила всего 200. То есть здесь есть большое поле деятельности», – сказал Романенко.