Украина с треском провалила программу поддержки заробитчан

30.04.2020, Киев, Игорь Петров

За три месяца работы программы кредитования вернувшихся из-за рубежа граждан Украины выдано 369 кредитов, их получили лишь 2% от обратившихся в банки.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заробитчанам рассказывал Зеленский о том, как здорово, чтобы они вернулись, взяли здесь кредит и начали, наконец, работать. Итак – 3 месяца с момента запуска программы кредитования «Повертайся». Государственные банки выдали кредиты всего двум процентам обратившихся украинцев. За 3 месяца выдано 369 кредитов. Это практически ноль. Вот вам плановая программа – она была написана, запущена, очень быстро провалена.

Поэтому люди сейчас задаются всего одним вопросом: каковы у нас шансы выжить под руководством этих людей? Ключевое слово» выживание» толкает людей на активное сопротивление. Именно это сопротивление иногда слышит власть и рефлектирует как от удара током», – сказала Елена Лукаш.