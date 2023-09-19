Украина с треском проваливает мобилизационные планы

Очередная волна украинской мобилизации полностью провалилась – не удалось собрать и пятой части от запланированного количества.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«План мобилизации не выполняется, он выполнен всего на 13%. Это коррелирует с цифрами, которые озвучивались по одной из самых патриотичных областей, Тернопольской. Всплывала цифра, что там план мобилизации выполняется от 7% до 20% в зависимости от района и города», – сказал политолог.

Он рассказал, что столь отсталые методы мобилизации не принесут Украине ничего, кроме новых жертв.

«Понятно, что проблема с мобилизационным ресурсом у ВСУ есть. Те, кто хотел воевать, они ушли, и воюют. А что будут хватать на остановках – такой метод практиковался в африканских странах: едет грузовик по улицам, и хватают всех, кто мужского пола и похож на годного.

В наших условиях такой призыв ничего хорошего не даст. Если человек не мотивирован, он либо сдастся в плен, либо превратится в обузу для подразделения. И уровень подготовки будет соответствующий», – резюмировал политолог.