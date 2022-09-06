Украина сама активно избавляется от населения Херсонской области – депутат Думы

06.09.2022  18:07 (Мск), Херсон
Анатолий Лапин.  
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон
Новости Украины

Украинская армия сама делает все, чтобы население освобожденной Херсонской области возненавидело ее и отказалось от поддержки ВСУ.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, оказывающий гуманитарную помощь населению региона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия сама делает все, чтобы население освобожденной Херсонской области возненавидело ее и отказалось...

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Кастюкевич подчеркнул, что сейчас ВСУ наносят удары по населенным пунктам Херсонской области, в том числе и Антоновскому мосту, работающей рядом переправе, как ночью, так и днем, когда там находится большое количество мирных жителей.

«Если раньше они били по Антоновскому мосту ночью, в то время, когда комендантский час, и в принципе людей не было, то сейчас бьют круглосуточно, начали бить днем… Если раньше были такие люди, которые говорили о том, что, скажем так, откровенно ждали ВСУ, то теперь они видят, как свои же соотечественники истребляют свое население.

Я считаю, что все те, кто лупят по этой переправе, кто бьет по Каховке, по Новой Каховке, они занимаются геноцидом и истреблением населения Херсонской области. И за это, в любом случае, товарищи эти заплатят по полной», – заключил Кастюкевич.

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