Украина сама наводит российские ракеты на секретные объекты

Игорь Шкапа.  
03.01.2024 12:47
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Секретные данные об украинских военных заводах, в том числе их координаты, находятся в открытом доступе.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-депутат Верховной рады, бывший участник карательной операции против ЛДНР в составе неонацистского подразделения «Азов» (запрещен в РФ) Игорь Мосийчук.

Секретные данные об украинских военных заводах, в том числе их координаты, находятся в открытом...

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«С 29 декабря прошлого года с собаками ищут все, кто только может – контрразведка СБУ, Нацполиция – наводчиков, которые навели ракеты врага на КБ «Луч» на заводе «Артем» [в Киеве]», – сказал бывший депутат.

Он говорит, что его все это очень удивило.

«Да вы хотя бы из Википедии адрес уберите. Зачем наводчика искать? В Википедии все есть. Две камеры выключили, через которые онлайн наблюдали за ударами по столице. Там адрес висит секретного объекта, где «Нептуны», «Ольхи», «Стугны» производят.

Может, на втором году полномасштабной агрессии дойдет, почистим интернет, уберем адреса, камеры выключим, а? Или будем ждать очередного прилета?», – резюмировал Мосийчук.

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