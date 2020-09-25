Украина сама отталкивает Крым в интересах Запада

25.09.2020, Киев, Игорь Петров

Международное сообщество не заинтересовано в возвращении Крыма Украине, а сама Украина своими действиями лишь способствует тому, чтобы Крым все больше отдалялся от нее.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донецк и Луганск – я не сомневаюсь… с точки зрения территории. И у меня большие сомнения с точки зрения людей – в той логике и политике, которая проводится сейчас.

А касательно Крыма – ну давайте смотреть объективно: международное сообщество в этом не заинтересовано. Они высказывают, они обеспокоены. Но Крым постоянно уходит.

И мы, кстати, этому способствуем – если бы было продвижение миротворческого процесса по Донбассу, то, я думаю, и Крым бы потихонечку подтянулся. С такой ситуацией, как сейчас, я боюсь, что это очень и очень далекая перспектива», – подытожил Валентин Землянский.