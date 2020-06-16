Украина сама отторгла Крым – юрист

16.06.2020, Киев, Игорь Петров

Политики, захватившие власть в 2014 году, делали все для того, чтобы у крымчан пропало желание находится в составе Украины.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю невероятно важным исследовать то, как сдавался Крым. Сейчас наша юридическая команда по крупицам собирает эти факты, у нас их уже достаточно много. Я для затравки всего несколько вопросов скажу. Если не исследовать то, как сдавался Крым, не узнать правду, то это может повториться. Это очень важно – Крым именно сдавался. Никто не оспаривает аннексию, но вот эта часть сдачи Крыма, доведения ряда должностных лиц до ситуации, когда они ушли совершенно в ненужную сторону, обязательно нужно исследовать.

И дело не только в СНБО. Давайте-ка вспомним – 26 февраля в АРК впервые заговорили о референдуме, и был составлен вопрос на референдум, и он совершенно никак не касался перехода Крыма под юрисдикцию РФ. Крымчане просили разрешить им провести референдум, для того чтобы восстановить конституцию Крыма 1992 года, там были просто гарантированы большие права крымчанам.

Крымчанам не нравилось, очень не нравилось то, что произошло в результате в Киеве, и первый референдум они запланировали самостоятельно. Мне кажется, без вмешательства всех внешних сил. И вопрос на референдуме звучал так: «Хотите ли вы восстановления и начало действия конституции Крыма 1992 года?» Дата этого 1 референдума была 25 мая, то есть день выборов президента тогда, когда Порошенко стал президентом. Никто никуда не торопился, никто не бежал никуда. Конечно же, украинцы об этом забыли.

Дальше: а вы помните, какой второй вопрос был на том референдуме, который уже касался перехода Крыма под юрисдикцию России? Было два вопроса, но сейчас об этом никто не помнит. Второй вопрос тоже касался конституции, то есть, что вы хотите крымчане, в Россию или Конституцию 1992 года? И он уже произошёл не 25 мая, а 6 марта.

А почему была сокращена дата референдума, почему крымчане не получили от власти право сходить на референдум свой и попросить конституцию, попросить дополнительные гарантии своему статусу, для то что Киев не сделал с ними то, что сделал со всей страной? Вот в этот период что происходило?

А надо изучить, как казначейство отключало все финансовые потоки для крымчан – неважно, инвалид, пенсионер. Надо изучить, как их запугивали, кто туда бежал и провоцировал беспорядки. Надо изучить, как политики пытались от них отгородиться, единственной формой общения с крымчанами они избрали запугивание, рассказы об арестах и страшном будущем, который ждет каждого, кто не покорится стране победившего Майдана.

Вот этот момент доведения людей до этой мысли надо очень тщательно изучить. Потому что Крым отторгался точно также как отторгался Донбасс.

Очень серьезно надо изучить, почему вместо нормального политического процесса происходило то, что произошло. С невероятно тяжелыми последствиями виде в потери территории. Тут у россиян были соучастники, и соучастники эти были в Киеве, и это обязательно будет доказан при нормальной власти, нормальном уголовном процессе», – сказала Лукаш.