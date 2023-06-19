Украина сама взорвала «зерновую сделку»

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Россия не будет заниматься восстановлением аммиакопровода «Тольятти-Одесса» на территории Украины, который подорвали ВСУ.

Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иллюзий по поводу восстановления аммиакопровода нет. А что украинская сторона планирует в этой части, предсказывать сложно», – сказал Мантуров.

Напомним, что 7–8 июня аммиакопровод получил несколько повреждений, в результате чего в районе аварии и прилегающих территориях распространился аммиачный туман. Повреждения трубопровод получал и в прошлом году.

Компания «Трансаммиак», которая занимается обслуживанием трубы на российской территории, сообщила, что ее российская часть отключена и находится в безопасном состоянии.

Поставки аммиака в сторону Одессы через аммиакопровод являлись одним из условий зерновой сделки. Лоббировавший его владелец «Тольяттиазота» и «Уралхима» Дмитрий Мазепин даже пробился в прошлом году на прием к президенту РФ. За возобновление прокачки ратовал и российский МИД, и функционеры ООН. Теперь соблюсти это условие возобновления сделки по зерну технически невозможно.

Сейчас, по словам председателя совета директоров АО «ОХК Уралхим» Димитрия Татьянина, «Тольттиазот» несет колоссальные убытки из-за остановки прокачки. Кроме того, в хранилище Одесского припортового завода до сих пор находятся 24 000 тонн российского аммиака.

Президент Украины Владимир Зеленский издевательски называл условием запуска аммиакопровода то обмен пленными по формуле «всех на всех», то подключение к «зерновой сделке» новых портов. По слухам, обмен боевиков «Азова» в сентябре был также связан с переговорами в ООН по аммиаку. При этом в ноябре прошлого года Украина продала 10 тыс тонн российского аммиака на сумму 912 млн гривен ($24,8 млн) на трех открытых аукционах.

Несмотря на все это сделка несколько раз продлевалась. И только благодаря меткости ударов ВСУ по своей территории этот позор, похоже, наконец прекратится.

Что касается прокачки российского аммиака, он не прекратится, а пойдет по своей территории – через новый терминал в Тамани. «Уралхим» не исключает возможности дальнейшего расширения его мощностей. Новый терминал полностью закроет потребности производителей РФ в экспорте.

Тем временем в Германии внезапно прозрели. Таблоид «Бильд» сообщил на правах сенсации, что Минобороны ФРГ допускает: аммиакопровод подорвали ВСУ.

Политолог Александр Носович уверен, что «зерновая сделка» не будет возобновлена. И не только из-за подрыва аммиакопровода.

«Зерновая сделка стала прямым следствием Стамбульских переговоров, и размахивание Путиным текстом Стамбульских соглашений перед африканскими лидерами – практически гарантия того, что продлевать эту сделку Россия не будет. Не потому что она больше не хочет договариваться, а потому что она больше не хочет договариваться с Западом. Без него – пожалуйста; Россия – крупнейший в мире экспортер зерна, Африка с ней без продовольствия не останется», – написал Носович в своем тг-канале.

Его коллега Сергей Марков опасается, что Украина будет продолжать вывозить зерно из своих портов даже после расторжения сделки.

«Вопрос не в выходе России из Зерновой сделки. Вопрос в том, выведет ли Россия украинское зерно из этой сделки? А сделать это можно только ударом ракетами по портам и возможно и по зерновозам, если они будут нагло нарушать правила России. США и ЕС угрожают России не делать этого. По их задумке Россия должна просто отойти в сторону и сделать вид, что России нет», – написал Марков.