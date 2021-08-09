Украина самоуничтожается. Власть ждет трибунал – киевская телеведущая

09.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина – это страна, живущая независимо от здравого смысла и убивающая сама себя.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявила известная киевская телеведущая Снежана Егорова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Егоровой, власть Украины ждет трибунал за геноцид украинского народа.

«30 лет Украина живет независимо от здравого смысла. То есть это страна и народ, который неистово занимается самоубиением, самобичеванием, саморазрушением. Как наркоман на игле, реально, как наркоман на игле. То есть понимает, что убивает себя, понимает, что с каждым разом нужна все большая доза и все меньше фазы адекватного существования. Все равно ничего не может с собой поделать, убивает себя, и в один прекрасный момент наступает передозировка, когда в принципе организм не выдерживает этой нагрузки. Вот, Украина уже в состоянии передозировки», – считает журналистка.

По ее словам. лишь иногда у Украины были «периоды просветления».

«Они ситуацию в Украине дестабилизируют. Просто поразительно, они никогда не ожидали, что украинцы до такой степени терпеливый народ, что они будут терпеть любые издевательства над собой. Они уже не знают, какую чеку еще выдернуть, чтобы здесь загорелось. Потому что, если пользоваться всеми международными вещами, провести аудит страны, кто здесь что решал и что вывел, вывез, украл, и где это все присоседилось теперь, если пойти на такое, то это Нюрнбергский процесс. По большому счету, всех этих людей нужно будет посадить или ликвидировать как понятие, этих людей. Потому что геноцид Украины, украинского народа абсолютно очевиден», – заявила Егорова.