Украина сбила самолет с военнопленными

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Украина рядом с Белгородом сбила самолет Ил-76, который доставлял к месту обмена украинских военнопленных. Об этом сообщило Минобороны РФ, уточнив, что на борту находилось 65 пленных, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих.

Подробности ЧП с трибуны парламента рассказал Андрей Картаполов, глава комитета Госдумы по обороне. Он выразил убеждение, что Киев сбил самолет специально, чтобы сорвать обмен пленными.

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«Сегодня украинский преступный фашистский режим совершил очередное кровавое, не поддающееся военной логике преступление. Около 11 часов в районе аэропорта Белгород потерпел крушение самолет Ил-76 ВКС РФ. На его борту находились 65 бывших военнослужащих ВСУ – военнопленных, которых везли на обмен. Следом летел второй самолет Ил-76, который вез еще порядка 80 человек военнопленных, его успели развернуть. Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене. Было проинформировано о том, каким образом будут пленные доставляться. Но самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами. Тип ракет либо «Пэтриот», либо Iris-T немецкого производства. Специалисты разберутся, когда изучат место падения», – сказал депутат.

«Понимаете, какая степень цинизма? Уничтожать собственных граждан, солдат, по которым договорились, чтобы они их забрали? С этими людьми в кавычках никаких переговоров быть не может. Все мировое сообщество должно открыть глаза. Пора вернуться к вопросу, чтобы признать Украину террористическим государством, а его правящий режим террористической ячейкой», – добавил Картаполов.

Однако спикер Вячеслав Володин мысль об объявлении Украины террористическим государством предпочел заболтать, предложив утвердить очередное обращение к Западу с призывом прозреть.

«Обращение к Конгрессу США и Бундестагу, чтобы депутаты, наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают. Это нацистский режим, вскормленный Байденом, Макроном Шольцом. Депутаты парламентов должны объявить им импичмент», – сказал Володин.

Интересно, что украинские СМИ изначально подтверждали причастность к атаке на самолёт, но затем стали спешно менять заголовки. Политолог Владимир Корнилов успел зафиксировать, как это сделало ведущее киевское издание «Украинская правда».

«Только я привёл скриншот сайта Укроправды с признанием того, что самолёт в Белгородской области сбили ВСУ, как там поспешили поменять заголовок. Теперь ВСУ, вроде как, и не имеют к этому отношения. Значит, таки были там украинские пленные?» – заметил Корнилов.

Канал Mash отмечает, что обмен пленными между Россией и Украиной должен был состояться сегодня около 13 часов дня — в стандартном месте, в Краснояружском районе Белгородской области. Пленных ВСУшников в регион всегда доставляли самолётами. И в большинстве случаев это был именно этот Ил-76.

«Полтора гола назад хохлы ударили Хаймарсом по колонии в Еленовке, где содержались пленные азовцы, убили около 50 человек. Сегодня сбили самолёт с пленными. Объяснить это нормальной логикой, я не могу», – изумляется военкор Герман Куликовский.

«Видимо устроили засаду, как было с Су-34ми недавно, от ЛБС на максимальную дальность. Дальнобойности ЗРК НАТО, типа Пэтриота вполне достаточно, там дистанции вполне позволяют, некоторые позиции можно разместить менее чем на 100 км. Вопрос по сути сводится к тому, было ли это намеренное поражение своих же пленных, в рамках борьбы между группами влияния в Киеве, либо просто расчет постарался сбить хотя бы какой-нибудь наш самолёт из засады. Но учитывая что обычно засады они готовят заранее, и о маршруте самолёта с пленными они знали, вариант два малореален», – рассуждает Алексей Васильев, автор канала «Русский инженер».