Украина сдалась в американский плен

25.09.2020, Донецк, Алексей Муратов

«Украинские патриоты» и «борцы на независимость» выглядят особо комично в условиях, когда над Киевом совершает демонстративные полеты боевая авиация США.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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…Наши соседи отмечают очередную «перемогу» – украинско-американские командно-штабные учения перешли в активную фазу. Тяжелая авиация США вновь вошла в украинское воздушное пространство, совершив полеты над Киевом, Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами. Надувшись спесью, политики «незалежной» трезвонят об этом происшествии как о демонстрации «прочности американо-украинского стратегического партнерства». По сути, мы являемся свидетелями военного вторжения Штатов на Украину.

По иронии судьбы конвертопланы США пролетали над киевской Аркой Дружбы народов. Мы знаем, что она была приурочена к 60-летию образования СССР и символизирует единство украинцев и россиян. А ведь Украина и Россия действительно жили в дружбе и согласии, пока преступные чиновники не продали душу «незалежной» американскому дьяволу.

Безнравственные декламации Зе-украинского президента о так называемом сигнале мощной международной поддержки Украины – не более чем фарс. А высказывание Зеленского о том, что боевой опыт «неньки» становится частью учебно-боевых программ, которые высоко ценятся во всем мире, – неудачная квартальная шутка, нежели действительность.

Хочется напомнить украинским популистам о стратегических провалах укровояк в Донбассе: «Иловайском» и «Дебальцевском» котлах, о шествии пленных оккупантов по центральной площади Донецка. Разве это украинская мощь? Нет, это «незалежная» немощь. Ведь, взяв в руки американское оружие, укрофашисты напали на мирных донбассовцев и потерпели поражение.

Можно прогнозировать, что украинско-американские учения спровоцируют на Украине очередную волну мобилизации. К слову, практика предыдущих призывов в армию обнажила истинные лица «патриотов»: военнообязанные сразу же уехали из страны, причем в Россию, против которой развернули идеологическое противостояние.

Примечательно, что дети украинских чиновников, достигшие призывного возраста, чудесным образом обзаводятся букетом болезней, с которыми отстаивать на фронте «незалежность» не положено. Под удар американского милитаризма опять попадут украинцы, у которых нет средств на откуп от армии.

Наблюдая за происходящими событиями на Украине, можно сделать вывод, что ее территория в скором времени станет площадкой для новых военных экспериментов. Плоды американского партнерства ощутили на себе ряд стран, в которые Америка сунула свой «дружеский» нос. Сегодня Украина является прецедентом добровольной сдачи в звездно-полосатый плен.