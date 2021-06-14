Украина сделала неуклюжую попытку ответить на доктрину «Русский Донбасс»

Скандальный закон Украины «о коренных народах» – это неуклюжая попытка ответить на принятую в Донецке доктрину «Русский Донбасс».

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это серьезный поворот – провозглашение доктрины «Русский Донбасс», потому что ей декларируется рождение новых национальных русских государств. Где русские, как этносоциальная общность, создают еще свои государства.

Поэтому и законопроект, как ответка, который подготовлен нашими политиками, в котором в качестве коренных народов называются только украинцы, караимы, крымские татары – естественно, это только подливание бензина в огонь. Сейчас, высока вероятность, всплывет проблема русинов. А греки, которые были колонистами, но проживали задолго до славян… Это только усугубляет и отдаляет Украину от Донбасса.

Естественно, на Донбассе этот законопроект будет принят как вызов, никто с этим не согласится, и они ускорят свое самоопределение как национальных русских государств, и мы вообще будем в тупике.

Будут потирать руки те, которые говорят: «Мы же говорили, видите, Донбасс ушел». Поэтому практическая сторона – нужно вовремя остановить эту сырую очень, ненужную нам дискуссию о коренных, не коренных», – заявил Ермолаев.