«Украина сделала первый шаг к отказу от Донбасса» – Погребинский

09.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Реакция порохоботов и националистов на идею проведения телемоста России и Украины доходчиво демонстрирует, что ждёт любые конструктивные попытки пойти на компромисс или завязать диалог с Донбассом и Россией даже в минском формате.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что эта атака на идею телемоста предваряет события, которые ожидают вывод из тупика минского процесса. Ну, представим себе, что какая-то не очень значительная вещь, связанная с тем, что люди поговорят о том, как надо прекращать войну – люди, даже не политики, вызвала такую бурю протеста у порохоботов и националистов.

Представим себе, что парламенту надо проголосовать (а там по-видимому будет большинство, которое будет готово проголосовать) за амнистию, ясно, что это будет такая же точно реакция, только усиленная многократно.

То есть, это угроза того, что мы не дадим никакого диалога, не дадим вам пойти ни на какой компромисс с Донбассом и Россией. Что это означает? Для меня это означает, что это первый шаг к отказу от Донбасса», – заключил Погребинский.