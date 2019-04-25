Выборы
25.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Политика, Украина, Экономика, Энергетика
Просмотров:

Украина сделала предложение Газпрому

Украина вместе с Евросоюзом планирует предложить Газпрому забронировать мощности украинской газотранспортной системы на длительное время на 60 млрд куб. м в год во время трехсторонних переговоров по транзиту газа, которые запланированы на конец мая, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил глава наблюдательного совета ПАО “Укрфнафта”, исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко, сообщает пресс-служба компании.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Позиция заключается в следующем: “Газпром” должен забронировать на долгий срок, примерно 10 лет, 60 млрд куб. м газа в среднем в год… При этом, Украина обеспечит мощности на уровне 90 млрд куб. м газа в год. А 30 млрд куб. м – это будет свободная мощность, которая будет доступна для бронирования другими компаниями”, – сказал Витренко.

Он также добавил, что, по предварительным расчетам, эта сделка позволит Украине обеспечить сохранение доходов от транзита на уровне 3 млрд долл.

По словам Витренко, пока конкретной даты проведения трехсторонних переговоров еще нет. Предварительно известно, что они должны состояться в конце мая.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть