Украина сделала предложение Газпрому

25.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украина вместе с Евросоюзом планирует предложить Газпрому забронировать мощности украинской газотранспортной системы на длительное время на 60 млрд куб. м в год во время трехсторонних переговоров по транзиту газа, которые запланированы на конец мая, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил глава наблюдательного совета ПАО “Укрфнафта”, исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко, сообщает пресс-служба компании.

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“Позиция заключается в следующем: “Газпром” должен забронировать на долгий срок, примерно 10 лет, 60 млрд куб. м газа в среднем в год… При этом, Украина обеспечит мощности на уровне 90 млрд куб. м газа в год. А 30 млрд куб. м – это будет свободная мощность, которая будет доступна для бронирования другими компаниями”, – сказал Витренко.

Он также добавил, что, по предварительным расчетам, эта сделка позволит Украине обеспечить сохранение доходов от транзита на уровне 3 млрд долл.

По словам Витренко, пока конкретной даты проведения трехсторонних переговоров еще нет. Предварительно известно, что они должны состояться в конце мая.