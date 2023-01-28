«Украина сдохла? Откручиваем газовый вентиль»: в Киеве объяснили логику Запада

Запад снабжает Украину вооружением очень дозированно по принципу «либо ишак помрёт, либо падишах», зарабатывая на войне и будучи готовыми к любому исходу конфликта.

Об этом в эфире интернет-канала «Да, это так» заявил ратующий за ВСУ российский экономист, бизнесмен и обозреватель Дмитрий Потапенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе дискуссии собеседники обещанную Западом бронетехнику для Украины условно назвали «металлоломом» в виду слабой эффективности её применения без спарки с другими видами вооружений, которых у Киева нет.

«Они в своих стратегических планах выписывают, что данный металлолом – это политический подарок, политическая демонстрация для Украины поддержки, или политическая демонстрация для России того же самого. Или это конкретный намёк, что если эта техника будет использована эффективно такими крутыми ВСУшниками, то дальше будет ещё больше? И дальше, может, мы действительно посмотрим на эти ракеты, что-то дадим. Они же понимают гораздо больше нас», – предположил ведущий канала ранее пиарившийся имиджем «адекватника» журналист Максим Назаров, после 24 февраля поклявшийся в лояльности бандеровскому режиму.

Ответ Потапенко оказался куда более категоричен.

«А если они идут по логике либо ишак сдохнет, либо падишах? – возразил он. – Тогда в этой истории все их поставки абсолютно логичны. Типа, мы поставили, да, конечно, тут у нас базар-вокзал, там поставили этот металлолом. Конечно, он не за 15 минут сгорит, но его израсходуют месяца за полтора, а мы будем всё время, что называется, на полудохлого подкидывать деньги и оборудование, подкидывать и наблюдать».

«И с этой стороны, типа, санкции, ограничения, борьба с Китаем, будем чуть-чуть подкручивать сюда. Так, кто сдох? Этот? Нет, этот не сдох ещё. А эти сдохнут? Ну и замечательно, всё, обратно откручиваем газовый вентиль. И всё – если исходить из этого постулата, и пока он, к сожалению, у меня никак не опровергается», – объяснил российский бизнесмен.