Украина сдрейфила в одиночку бойкотировать соревнования с участием русских

Игорь Шкапа.  
13.12.2025 19:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 59
 
Белоруссия, Дзен, Россия, Санкции, Спорт, Украина


Союзники Украины отказались ради Украины рисковать участием в международных соревнованиях. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «1+1» заявил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

Ведущий поинтересовался, рассматривался ли Украиной вариант полного бойкота соревнований с участием спортсменов из России и Белоруссии.

Союзники Украины отказались ради Украины рисковать участием в международных соревнованиях. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Бойкот имеет смысл, когда с тобой будет бойкотировать еще кто-нибудь. Если бы мы видели сегодня в лице наших партнеров поддержку, что они готовы присоединиться к нам и не участвовать в тех соревнованиях, куда допускают россиян и белорусов, я думаю, мы бы сегодня не говорили об изменениях в приказ [о разрешении украинцам участвовать в таких соревнованиях]», – сказал министр.

Он говорит, что Украина прилагала много усилий для этого.

«У нас было множество переговоров. У нас было множество обещаний, но, к сожалению, сегодня мы видим, что ни одна страна не готова принести в жертву будущее своих спортсменов. Мы, таким образом, останемся сами», – сокрушается министр.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить