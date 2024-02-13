Украина сдулась, ситуация тяжелейшая – националист Дикий

Ситуация для Украины на фронте сейчас самая сложная с момента начала российской спецоперации.

Россия нарастила свои возможности и поставила экономику на военные рельсы, обходя санкции, а Украина и западные партнеры, наоборот, сдулись.

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Об этом в эфире телеканала НТА заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ситуация, на самом деле, самая тяжелая, начиная с 22-го года. Я более чем согласен с такой оценкой, и это касается далеко не только Авдеевки, это касается вообще ситуации по всему фронту, и фактически таким образом – положения Украины», – сказал националист.

«Они действительно перестроились на военный лад. Единственное, что их хоть чуть-чуть сдерживает в плане производства оружия и БК – это западные санкции. Технологично они по ним ударили намного более сильно, чем экономически, но так или иначе в этих санкциях достаточно много дыр, потому совсем остановить их оборонку не удалось, только притормозить.

И, собственно, вся эта машина, которая теперь запустилась на полную, на режим большой масштабной войны, эта машина теперь прет на нас, а не то, что пришло на специальную военную операцию, а мы за это время наоборот сдулись. При том, что мы, что наши западные союзники», – заявил Дикий.