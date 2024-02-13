Украина сдулась, ситуация тяжелейшая – националист Дикий

Анатолий Лапин.  
13.02.2024 11:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1037
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Санкции, Украина


Ситуация для Украины на фронте сейчас самая сложная с момента начала российской спецоперации.

Россия нарастила свои возможности и поставила экономику на военные рельсы, обходя санкции, а Украина и западные партнеры, наоборот, сдулись.

Ситуация для Украины на фронте сейчас самая сложная с момента начала российской спецоперации. Россия...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Об этом в эфире телеканала НТА заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ситуация, на самом деле, самая тяжелая, начиная с 22-го года. Я более чем согласен с такой оценкой, и это касается далеко не только Авдеевки, это касается вообще ситуации по всему фронту, и фактически таким образом – положения Украины», – сказал националист.

«Они действительно перестроились на военный лад. Единственное, что их хоть чуть-чуть сдерживает в плане производства оружия и БК – это западные санкции. Технологично они по ним ударили намного более сильно, чем экономически, но так или иначе в этих санкциях достаточно много дыр, потому совсем остановить их оборонку не удалось, только притормозить.

И, собственно, вся эта машина, которая теперь запустилась на полную, на режим большой масштабной войны, эта машина теперь прет на нас, а не то, что пришло на специальную военную операцию, а мы за это время наоборот сдулись. При том, что мы, что наши западные союзники», – заявил Дикий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть