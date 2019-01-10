Украина сэкономила десятки миллионов гривен на нардепах-прогульщиках

10.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украина в 2018 году сэкономила более 16 млн грн на депутатах, которые прогуливали заседания Верховной Рады Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом стало известно из ответа аппарата Верховной Рады Украины на запрос киевского издапния УНН.

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“В результате начисления заработной платы только за фактически отработанные дни, с января по декабрь 2018 года образовалась экономия средств, предусмотренных на выплату заработной платы народным депутатам Украины в сумме 16 277 856,00 грн”, – говорится в сообщении.

В аппарате ВР отметили, что осуществляют начисления заработной платы народным депутатам Украины на основании табелей, представленных комитетами, в которых они работают.