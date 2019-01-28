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28.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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Украина, Сербия, Венесуэла. Следующая цель США – Россия

События в Венесуэле должны стать очередным уроком для России, американцы повторяют майданный сценарий, обкатанный на Украине, в Сербии и Армении. Более того, теперь этот сценарий американцы могут попытаться повторить в самой РФ.

Об этом эфире канала «Россия-1» заявил публицист Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для России уроки (Венесуэлы – ред.) такие: первое, если глобальное государство (США и союзники – ред.) даёт глобальные цели, а мы держимся национальной повестки, мы уже проигрываем. Второе, такое же вскрытие банки будет здесь. Третье, этот опыт всех стран говорит об одном: наше государство не умеет работать с гражданскими обществами, чужими и своим, оно проигрывает это общество, проигрывает фондам и кому угодно ещё. Проиграно было украинское гражданское общество, армянское, многие другие, сербское, между прочим, тоже.

И в этом смысле мы стоим перед вопросом: как национальное государство должно обеспечивать свой суверенитет? Как одно должно это делать в условиях такой экспансии глобального государства? И Венесуэла – это колоссальный урок того, что тут может быть», – заявил Кургинян.

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