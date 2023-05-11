Украина съезжает с темы «контрнаступа» – киевский политолог

Анатолий Лапин.  
11.05.2023 10:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Обещания чиновников и военного командования Украины уже летом вернуть Крым не приводят к результатам и забываются спустя полгода.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обещания чиновников и военного командования Украины уже летом вернуть Крым не приводят к результатам...

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По словам эксперта,

«Налицо съезд с темы, поскольку эти эмоциональные качели ожидания контрнаступления раскрутили настолько, что задержка, какие-то промедления с наступлением начинает играть в минус…

К сожалению, у наших чиновников, легкость необычайная разбрасываться прогнозами, обещаниями. И неважно, люди они неглупые, полагают, что пипл забудет через полгода. Но кто помнит, что в ноябре советник главы офиса президента Подоляк обещал через полгода гулять по набережной Ялты. Полгода как бы прошло. Никогда не ошибающийся в прогнозах Буданов, как его представляют некоторые наши журналисты, говорил примерно то же самое», – напомнил эксперт.

 

«Война такое дело, что давать прогнозы, привязанные к датам, выступать в качестве очень слабенького пропагандиста человеку, занимающему должность, как-то не к лицу. Поэтому, увы, и с наступлением тему настолько заиграли… ожидаемого российского наступления так и не увидели. Но не исключено, что ждут нашего наступления, чтобы, измотав в боях, ответить», – заявил Золотарев.

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