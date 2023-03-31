Украина сформировала 100-тысячный ударный кулак для наступления – военкор

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Украина собрала огромную армию по периметру линии фронта, а в общем ее войска насчитывают порядка 600 тысяч солдат, которые разбросаны по всей территории страны.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Коца, наступление ВСУ снова откладывается из-за непогоды на востоке.

«Погода вносит свои коррективы. Если еще в прошлом выпуске я говорил о том, что распутица закончилась, что глина засохла, окаменела и совершенно спокойно можно двигаться на тяжелой технике, то этот снегопад вносит свои коррективы. Потом – потепление, а, значит, опять все будет таять, значит, опять начнется распутица, значит, контрнаступление украинской армии, которое анонсировалось на середину апреля, разные сроки называли, оно тоже может немножко оттянуться по времени», – сказал военкор.

Тем не менее, говорит он, противник готовит свои новые корпуса.

« В каждом из корпусов – по 6 батальонов. Это достаточно серьезный кулак, примерно 100 тысяч человек, из которых ударные, штурмовые подразделения – около 60 тысяч. Это очень серьезная цифра. Это, не считая тех подразделений, которые находятся в резерве. Сегодня под ружьем у Киева находятся порядка 600 тысяч человек», – заявил Коц.