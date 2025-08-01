Украина сгубила на фронте уникальных военных инженеров

Вадим Москаленко.  
01.08.2025 23:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украинское командование отправляет на фронт всех без разбору, в том числе, «штучных спецов».

Об этом в эфире видеоблога «Милитарный» заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование отправляет на фронт всех без разбору, в том числе, «штучных спецов». Об...

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«Надо больше людей, а если больше людей нет – не получили самолетов. Плюс эти все переведены в пехоту, которые были, которые тоже не способствуют этому инженерно-авиационному составу. Много проблем с людьми, с тем, что их не хватает.

При всех нюансах, но заменить авиационного специалиста значительно сложнее, чем заменить наземного специалиста. Классного связиста в армии надо найти, но их в сотни раз больше, чем классного специалиста по авиационному двигателю в армии», – сказал Чмут.

«И когда этого специалиста забирают в пехоту, оно немного понятно, что фронт превыше всего, но вы не создадите, не родите, не научите завтра такого специалиста по двигателям.

А без него весь ваш классный дорогой самолет, который несет ракету, не будет летать. Потому что там один дед был и знал, как оно делает, вот на нем все держалось.

И это проблема. К наземному авиационному персоналу, к нему надо немножечко иначе относиться и больше ценить», – добавил украинец.

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