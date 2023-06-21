Украина шантажирует Европу беженцами: Примете в ЕС – уедут обратно

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Любопытный формирующий опрос на тему «Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы» провели среди украинских беженцев. Если верить его итогам, большинство украинцев готовы вернуться домой, если Украина вступит в ЕС.

Среди наиболее мотивирующих факторов возвращения на Украину после окончания войны, украинцы в Польше указывают на цивилизационный и безопасный выбор государства — ожидаемое членство Украины в ЕС (57%) и НАТО (47%).

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Вторым важным мотивом является экономический — повышение уровня зарплат и улучшение условий труда (54%). Для военных беженцев это возможность воссоединения с семьей, которая осталась на Украине (57%). Среди других факторов — осуществление ряда реформ на Украине (в сфере здравоохранения и образования, в системе судопроизводства). Еще для 16% таким мотивом может быть содействие открытию и ведению бизнеса на Украине.

При этом каждый пятый украинец в Польше утверждает, что предоставление государственной помощи в восстановлении и возвращении жилья может побудить его вернуться на Украину.

Ясно, что такие широкие жесты со стороны государства невозможны без серьезных финансов за плечами. Но сам ход мысли в целом показательный. Конечно, быть собственником жилья на родине куда интереснее, чем приживалой без жилья на чужбине – пускай сколько угодно дружественной на словах.

Теперь о том, что означает появление в медийном пространстве таких опросов с такими результатами именно сейчас. Не секрет, что команда Зеленского с утроенной энергией окучивает все мыслимые западные инстанции и стучится во все двери с неизменным вопросом:

«Когда же Украина станет членом ЕС?».

Мол, мы, заслужили, а вы обещали. Интенсивность такого рода лоббистской работы увеличивается в преддверии очередного саммита европейцев.

В Евросоюзе при этом уже привычно морозятся. Ну как морозятся – формально никто не отказывает, более того, всячески подчеркивается, что двери открыты и в любой момент, и даже статус официального кандидата в члены, как известно, дали. Но вот конкретных сроков и дат по-прежнему не называют. То ли сразу по окончанию войны, то ли еще позднее. Кое-кто вообще говорит, что никогда, но таких явное меньшинство.

Так вот, по опросу. Очевидно, что это часть идущей сейчас лоббистской кампании по подталкиванию европолитиков и общественного мнения стран ЕС к принятию нужного Киеву решения о гарантиях Украине по немедленному вступлению в ЕС или хотя бы определению пускай и отложенной, но точной даты такого вступления.

А со стороны, конечно, все это очень похоже на шантаж европейцев. Мол, не примете нас в ЕС – мы вам еще беженцев нагоним. А примете – так нынешние беженцы домой уедут, вам же легче будет. Хотя, насчет польских фермеров я бы так не сказал. Вот кто точно не обрадуется массовому отъезду дешевой украинской рабсилы в родные пенаты, так это они.

Как бы там ни было, но в Киеве серьезно рассчитывают на успех по этому направлению. Капля, как известно, камень точит, а стучащему рано или поздно откроют. Тем более, что в параллельном движении в НАТО аналогичная «поза дятла» дает свои результаты. Как пишет авторитетный французский Le Monde позиция официальной Франции по вопросу вступления Украины в НАТО подвергается все большей эрозии под давлением со стороны Киева и восточноевропейских сателлитов США.

В частности, на недавнем заседании Совета обороны Франции в Елисейском дворце рассматривалась возможность вступления Украины в НАТО «как самостоятельная гарантия безопасности». В Париже считают, что ясный намек на перспективу членства Украины в НАТО может убедить Зеленского начать переговоры с Россией, когда он решит, что для этого настало подходящее время.

«Это могло бы удержать Россию от продолжения войны или, в случае завершения конфликта, предотвратить любую дальнейшую агрессию», – объясняет Le Monde логику французских властей.

Фактически эта риторика повторяет ту, которую недавно продемонстрировал Генри Киссинджер, предложивший принять Украину в НАТО в качестве гарантий ей самой и одновременно – в качестве дополнительного контура контроля за поведением киевских элит.

Le Monde называет такую метаморфозу хозяев Елисейского дворца «увертюрой», сближающей позиции Франции с позициями стран Центральной Европы, большинство из которых – прежде всего Польша и прибалтийские лимитрофы – являются твердыми сторонниками кооптации Украины в НАТО.

«Позиция Франции сейчас ближе к позиции Польши, чем Германии», – утверждает на условиях анонимности неназванный в публикации иностранный дипломат в разговоре с Le Monde.

Для нас же это важный сигнал, свидетельствующий о серьезном сбое прежних надежд на то, что скептицизм «старой Европы» в отношении евроатлантических перспектив Незалежной послужит надежным предохранителем от скоропалительного приема Киева в Альянс. Похоже, надеждам на это суждено отправиться на свалку истории следом за надеждами на то, что Париж и Берлин принудят Киев выполнять минские соглашения.

В общем, погоня за еврочленством по-прежнему является определяющей константой всей киевской политики и ради главного приза украинцы готовы на многое – даже на легкий шантаж своих западных «партнеров».