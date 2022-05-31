Украина шантажирует Запад «образцово-показательной истерикой». В Москве призвали к новым ударам

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Новости Украины

В случае, если Запад не предоставит Украине тяжелое вооружение, в том числе реактивные системы залпового огня, она закатит очередную сцену.

Об этом в эфире видеоблога бежавшего из России бывшего адвоката-либерала Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, шантажировать киевский режим будет через ведущие англоязычные СМИ.

«Если не дадут, тогда устроим образцово-показательную истерику, но пока рано. Я сейчас очень плотно общаюсь с ведущей линейкой англоязычных СМИ – британских, американских. Сегодня профильный комментарий в CNN был, мы свою работу ведем, настоятельно объясняем необходимость поставок именно MLRS», – заявил Арестович.

Его заявление раскрывает суть Украины как неблагодарной содержанки, подчеркнул в своем блоге политолог Евгений Сатановский.

«Гениальное обещание говорящей головы украинского президента, киевского варианта Псаки – Алексея Арестовича устроить Соединённым Штатам «образцово-показательную истерику», если американцы не передадут Украине обещанные ей системы РСЗО, очень точно раскрывает систему взаимодействия этих двух стран. Украина с удовольствием и не без блеска выполняет в помянутом тандеме роль наглой провинциальной содержанки, которая ни за что хозяину не благодарна и благодарна никогда не будет, хамовата и берёт своё исключительно нахрапом и напором. Америка её, конечно, пользует как хочет, но платить этой, на редкость бл…довитой и отмороженной на всю голову девице должна, по мнению той, столько, сколько у неё запросят, вне зависимости от того, чего Вашингтону хочется или не хочется. Вполне нормальная ситуация и в жизни, и в политике. Сто раз описано в мировой литературе», – говорит эксперт.

Сатановский также призывает нанести немедленные удары по центрам принятия решений на Украине и остаткам ее инфраструктуры.

«Почему, вообще говоря, на Украине ещё действуют железные дороги, автомагистрали и аэропорты, по которым и через которые туда может идти и идёт с Запада военная техника?! И, кстати, почему там ещё кто-то что-то от лица Киева говорит, публично угрожая Москве? Может, давно пора сосредоточить некоторые силовые усилия на действующем украинском руководстве, где бы оно ни отсиживалось? В Киеве, значит в Киеве. Во Львове, значит во Львове. Хоть на Марсе. И не нужно рассказывать байки насчёт того, что это не наш метод и мы, в отличие от американцев, так не делаем. Не делаем, значит пора делать. А то и в самом деле обнаглевшие от безнаказанности «киевские» успеют что-нибудь серьёзное учудить, пока наши умники от дипломатии и политики их заверять будут, что мы «Киев брать не будем, потому, что это большой город»… Ну, и очередной набор каких-нибудь дежурных идиотизмов, в меру ума или тупости конкретного, излишне говорливого персонажа, в ассортименте», – резюмировал Сатановский.