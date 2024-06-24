«Украина скатилась в неофеодализм – и это не ИПСО РФ» – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
24.06.2024 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Произвол, Россия, Скандал, Украина


Происходящие сейчас мутации с украинским обществом, которое фактически становится сословным, приведёт к созданию такого феодального гибрида, что жить на Украине комфортно будет только власть имущим.

Об этом на канале «Политэксперт» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Происходящие сейчас мутации с украинским обществом, которое фактически становится сословным, приведёт к созданию такого...

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«Война показала – мы живём не в демократическом обществе граждан с равными правами, а в структурированном сословном обществе. И если вначале казалось, что это ИПСО врага, уже на третьем году – не журналисты и аналитики, а участники боевых действий, обыватели говорят о том, что есть избранные, которым всё можно, и есть те, кого можно на фронт или накрыть налогом, или штрафом.

Есть те, кому можно в это время обходить мобилизацию, путешествовать по миру, которые каким-то странным образом получают дополнительные разрешения и прочее.

Оказывается, что для каких-то сословий даже нарушения, связанные с безопасностью, – сословны. Потому что в это же время патрули, поиски ДРГ, жёсткий контроль паспортный. Представляете, если работала машина раздачи пропусков за деньги или своим, то это означает, что вся эта система внешнего контроля не имеет смысла. Потому что враг пользуется теми слабостями, которые предоставляет сама система», – рассуждал Ермолаев.

По его словам, после войны станет не лучше.

«Это всё проявило то, что Украина перестала быть гражданской системой, и начала напоминать сословно-феодальную… Та мутация, которая началась, приведёт к формированию такого гибрида, от которого опять люди будут бежать.

Ну, не будут жить люди в условиях неофеодализма после войны, в полицейском государстве с хамами во главе! Не будут жить в обществе, где существуют шаблоны такие же, как в эпоху советской системы. Поэтому после войны нас ждёт ещё одна метаморфоза. Ну, а оставаться будут те, кто удерживает власть, поэтому и такая интрига вокруг власти сейчас», – предупредил политолог.

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