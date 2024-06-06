Украина скатывается в темное Средневековье – Дроздов на радио Чикаго жалуется на декоммунизацию

Анатолий Лапин.  
06.06.2024 10:35
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Сюжет дня, Украина, Энергетика


Украина уверенно скатывается в темное Средневековье без электричества, которое пропало в результате усилий России по декоммунизации  бывшей советской республики и построенных при СССР электростанций.

Такими жалобами в эфире радио UA Chicago поделился скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уверенно скатывается в темное Средневековье без электричества, которое пропало в результате усилий России...

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«Передаю сердечный привет всем людям свободного мира из несломленного Средневековья, из зоны темноты и морока. Так как Украина входит в фазу, где свет будет, наверное, полдня. Например, у меня в последние сутки 12 часов не было света, и это уже становится нормой на следующие месяцы», – жалуется русофоб.

«Наши зеленоротые лидеры, у которых рот открывается только на позитивные новости, что-то не говорят. Мы должны про энергетический террор, про катастрофу в центре Европы, которую уже невозможно ничем перекрыть – ни верой в победу, ни оптимизмом, ни позитивным настроем, потому что это не перекрывается объективно. Об этом пишет иностранная пресса, в частности, Financial Times опубликовало статью о нашем безостановочном скатывании как раз к этому несломленному Средневековью, о чем все говорят как о неизбежном, а у нас еще есть по этому поводу басни», – заявил Дроздов.

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