24.05.2018, Львов, Владимир Гладков

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Украина сквозь тернии «гибридной войны» пробивает тоннель в Европу

Несмотря на попытки «страны-агрессора» разорвать Украину по частям, украинцы построили железнодорожный тоннель, соединивший Галичину и Закарпатье.

Об этом во время торжественного открытия нового железнодорожного Бескидского тоннеля в Карпатах заявил президент Украины Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В условиях, когда Россия не только страна-агрессор, не только ведёт против нас гибридную войну, пытаясь разъединить разные части Украины, тоннель крепко связал Галичину и Закарпатье. Это очень важно и символично», – заявил Порошенко.

«Когда Россия ввела эмбарго как составляющую часть гибридной войны, закрыла полностью свои рынки для украинских производителей, пытаясь поставить Украину на колени, украинские производители повысили качество, увеличили выработку, и на сегодняшний день одна Польша по объёму торговли практически сравнима с Россией. А весь Евросоюз превышает сорок процентов нашего торгового оборота», – добавил украинский президент.