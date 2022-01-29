Украина: смена «Русского мира» на «тюркский»

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Новости Украины

Реджеп Эрдоган дал достаточно агрессивное интервью местному каналу NTV о действиях Турции при возможном столкновении между Киевом и Москвой.

«Сейчас мы хотим найти решение нынешнего кризиса путем диалога и дипломатии. Продолжаем призывать и Россию, и Украину вести себя конструктивно и сдержанно. Но Турция будет выполнять требования членства в НАТО», — подчеркнул турецкий президент.

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Означает ли это, что, если руководство НАТО отдаст приказ поддержать киевский режим не только морально, но и введением войск, то самая многочисленная армия альянса в южной Европе беспрекословно его выполнит? Или, например, по приказу Запада перекроет проливы в рамках «адских санкций»? К сожалению, глава Турецкой республики не уточнил, в чём конкретно будет выражаться это «выполнение требований членства», но намёк настораживает.

Вдобавок Эрдоган вновь подчеркнул, что Анкара с самого начала не признавала воссоединение Крыма с Россией.

«Мы заняли четкую позицию против шагов России по нарушению территориальной целостности Украины, особенно аннексии Крыма», — сказал турецкий президент.

А ведь неделю назад он сам лично приглашал Владимира Путина провести переговоры с Владимиром Зеленском на территории Турции. Якобы искреннее желание выступить в роли посредника вызывает улыбку.

Ведь параллельно, несмотря на уже выраженное беспокойство Москвой, Турция продолжает поставки «Байрактаров» Киеву, обучение технического персонала по управлению дронами, анонсировано строительство военных кораблей, которые Украина намерена использовать против РФ на Черном море.

Киев как загипнотизированная зверушка сама ползёт в пасть удава, думая, что обретает защитников в лице доблестных янычар. А в качестве жеста доброй воли украинские власти накануне даже выдали Эрдогану на казнь оппозиционера и офицера турецкой армии Бокзира Нуриа Гохана, который обнародовал информацию о поставках оружия турецким правительством боевикам в Сирию. И это несмотря на то, что турок попросил политическое убежище!

Но за наращиванием военного сотрудничества между Киевом и Анкарой у неоосманистской верхушки – свой интерес: закрепиться всеми правдами и неправдами на территории «незалежной», чьи южные области турки рассматривают как зону своих интересов. Ведь не зря они «безвозмездно» финансируют строительство под Херсоном поселений для бежавших с полуострова антироссийски настроенных граждан из числа крымских татар.

Украинским патриотам не надо удивляться, если окажется, что конечная цель турок – оторвать от Неньки кусок пожирнее в среднесрочной перспективе. В ставке султана прекрасно понимают, что годы, а, может, и месяцы украинской государственности уже сочтены, и дело может дойти до раздела лимитрофа. Возможно, Анкара сама жаждет поучаствовать вместе с другими членами НАТО – Польшей, Румынией и Венгрией в «празднике жизни», откусив значительную часть пирога. Может именно это «выполнение требования членства в альянсе» имел в виду Эрдоган?

А упоминание Крыма – есть проявление фантомной боли, связанной с потерей полуострова после разгрома еще Крымского ханства русскими войсками при Екатерине Великой. Ведь возвращение республики и в состав России явно разрушили мечты османских реваншистов на её присоединение в состав возрождаемой империи.

Не будем забывать и о том, что одобренный в Лондоне экспансионистский проект «Великого Турана» подразумевает включение в орбиту Армении с Украиной. Беря на себя миссию форпоста англосаксов Закавказье и Центральной Азии, Анкара, тем самым, вступает в противостояние с Россией и, соответственно, с Китаем.

Накачивание Великобританией и США турецкой буржуазии, взявшей курс на возрождение Османской империи, означает неминуемый конфликт, в первую очередь, с Россией и Ираном. На этом фоне озабоченность вызывает предстоящий визит президента Израиля Исаака Герцога в Анкару, с чего, по словам Эрдогана, «может начаться новая эра в отношениях двух стран».

Замирение на Ближнем Востоке с Тель-Авивом, лоббируемое Западом, обеспечит тыл с юга и высвободит силы для борьбы с Россией, Ираном и Китаем. Вдобавок улучшение отношений с Саудовской Аравией показывает, что экспансию Турции целенаправленно разворачивают на Восток для сдерживания оппонентов США после ухода американцев из Афганистана, Ирака и Сирии.

Расстановка сил становится понятной для всех игроков. Правящим элитам стран Центральной Азии и Казахстана нужно теперь выбрать – с кем они? С Турцией и, соответственно, с США и коллективным Западом, либо с Россией и Китаем в рамках «Большой Евразии». Середины теперь не дано.

На этом примере всем государствам СНГ должно стать ясно, что сотрудничество и альянс с Турцией означает неминуемое втягивание в её военные авантюры и вооруженные конфликты, что это ведет к проникновению на их территорию не только пантюркистов, но и панисламистов и религиозных экстремистов. Вот что несет Украине смена «русского мира» на «тюркский».