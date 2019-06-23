Украина смертельно похудела

23.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Падение уровня жизни в РФ от санкций несопоставимо с ухудшением экономической ситуации на Украине за пять лет из-за войны, бестолкового правления и разрыва экономических связей с Россией.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, эксперт-международник Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Санкции, действующие против России, болезненны, но далеко не смертельны для российской экономики. Нарастающий кризис вокруг Ирана создаёт стимул для роста цен на нефть, и это для российской экономики гораздо важнее любых санкций. В российском обществе есть общий консенсус о том, что в условиях ситуации осаждённой крепости, вокруг враги, можно потерпеть.

Тем более, «потерпеть», давайте всё-таки будем объективными: падение уровня жизни в России от санкций не сопоставимо с тем уровнем падения жизни, которое произошло у нас за пять лет из-за войны, глупого правления, прерывания экономических связей с Россией и так далее. Всё-таки, средний уровень доходов и пенсий там выше», – признал эксперт.

«Пока толстый похудеет, худой…», – вздохнул украинский телеведущий.

«Конечно, недовольство есть, но сказать, что это является фактором, который способен завтра сам по себе, вот эти санкции, заставить Путина полностью пойти на украинские условия по Донбассу или, тем более, вернуть Крым – я думаю, ни один здравомыслящий политик вам сегодня такого не скажет», – добавил Волошин.