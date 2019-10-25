Украина смирилась со стремительным вымиранием своего населения

25.10.2019, Киев, Игорь Петров

На Украине смертность уже в два раза превышает рождаемость, но власть не предпринимает никаких мер, чтобы улучшить демографическую ситуацию от дальнейшего ухудшения.

Об этом в эфире медиаплатформы НАШ заявил экс-премьер Украины, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«По последней статистике за 9 месяцев текущего года в Украине еще больше ухудшилась демографическая ситуация. На 100 смертей только 53 новорожденных. Наша численность сократилась на 180 тысяч человек. По итогам года это будет 280 тысяч.

И эта тема не на слуху. Почему мы не обсуждаем ее, не формируем государственную политику чтобы изменить ситуацию к лучшему?», – сказал Кинах.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вымирание украинцев приобрело необратимый характер.

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