Украина снабжает одиозный “Азов” сама, несмотря на запрет американцев

21.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

США запретили передавать американское оружие скандально известному нацистскому полку «Азов», который входит в состав Национальной гвардии Украины.

Этот факт подтвердил заместитель командующего Нацгвардии Олег Кулик, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Да, было такое решение (запрет США передавать их оружие полку Нацгвардии „Азов“ — Ред.). И мы выполняем договоренности с нашими американскими партнерами», — сказал Кулик в интервью агентству «Украинские новости», опубликованном в среду.

При этом он отметил, что у ведомства достаточно своего оружия, чтобы полностью обеспечить “Азлв” всем необходимым. «У них есть все необходимое для выполнения поставленных перед ними задач: и бронетехника, и минометы, стрелковое оружие, снайперские комплексы», — уточнил Кулик.

Напомним, что администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Позже Генеральный штаб ВСУ сообщил, что полк «Азов» не имеет на вооружении этих комплексов.