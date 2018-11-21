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21.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Киев, Колониальная демократия, Общество, Политика, Скандал, Спецслужбы, США, Украина
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Украина снабжает одиозный “Азов” сама, несмотря на запрет американцев

США запретили передавать американское оружие скандально известному нацистскому полку «Азов», который входит в состав Национальной гвардии Украины.

Этот факт подтвердил заместитель командующего Нацгвардии Олег Кулик, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Да, было такое решение (запрет США передавать их оружие полку Нацгвардии „Азов“ — Ред.). И мы выполняем договоренности с нашими американскими партнерами», — сказал Кулик в интервью агентству «Украинские новости», опубликованном в среду.

При этом он отметил, что у ведомства достаточно своего оружия, чтобы полностью обеспечить “Азлв” всем необходимым. «У них есть все необходимое для выполнения поставленных перед ними задач: и бронетехника, и минометы, стрелковое оружие, снайперские комплексы», — уточнил Кулик.

Напомним, что администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Позже Генеральный штаб ВСУ сообщил, что полк «Азов» не имеет на вооружении этих комплексов.

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