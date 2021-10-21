Украина снимет транспортную блокаду Приднестровья на следующей неделе. Москва дожала Молдову?

21.10.2021 18:30 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Украина может разрешить проезд на приднестровских номерах через границу с Приднестровьем уже на следующей неделе.

Об этом телеканалу «Первый Приднестровский» заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть надежда, что в ближайшее время будет принято решение украинской стороной. Нам бы не хотелось, чтобы у нас остались те граждане, которые не смогли вернуться домой после определенной даты. Мы обязательно широко проинформируем нашу общественность, когда будет разрешен пропуск. Мы надеемся, что это произойдет в течение следующей недели», – сказал Игнатьев.

Вчера Верховный Совет Приднестровья официально обратился к парламентам Кишинева, Киева и Москвы с просьбой вмешаться и решить проблему доступа автомобилей с приднестровскими номерами на территорию Украины. Приднестровские депутаты просят также Генпрокуратуру и Следственный комитет России «рассмотреть вопрос о нарушении прав и свобод граждан», проживающих в Приднестровье.

Сегодня в Москве находятся сразу два молдавских вице-премьера: отвечающий за газовые вопросы Андрей Спыну и ответственный за «реинтеграцию» Влад Кульминский. Их примет заместитель главы президента РФ Дмитрий Козак. Москва практически открыто увязывает разрешение энергетического кризиса в Молдове со снятием блокады Приднестровья.

В августе президент страны Майя Санду давала обещание Козаку не создавать проблемы непризнанной республике в обмен на решение «в общих интересах» газового вопроса. Формально она блокаду не вводила, но это сделала Украина, как полагают, по просьбе Кишинева. Поэтому неслучайно параллельно с визитом молдавских вице-премьеров в Москву, министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску находится в Киеве. Просит снять блокаду?