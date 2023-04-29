Украина снижает ставки на «контрнаступ»

На Украине готовят население к тому, что широко анонсированный «контрнаступ» будет мало заметным.

Так, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, в интервью украинской пропагандистке Наталье Мосейчук расплывчато заявил, что контрнаступление состоит из сотен разных мероприятий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также Подоляк заверил, что Запад не давит на Украину с наступлением и не увязывает его успех с продолжением помощи.

«Относительно того, есть ли такая линейная, прямая зависимость от того, вы будете эффективны в контрнаступлении и после этого ваши переговорные позиции будут иными – нет, такой зависимости точно нет. Все понимают, что Украина будет делать все необходимое для того, чтобы деоккупировать свои территории, что контрнаступление – это не одно какое-то событие, сегодня началось и через неделю можем делать определенные выводы. Это десятки, а то и сотни разных мероприятий, которые так или иначе будут разрушать Вооруженные Силы Российской Федерации, обеспечение, логистику и постепенно освобождать территорию. Нет такого, что вы сегодня начните, и если у вас что-то будет идти не так, то завтра мы заставим вас сидеть за столом переговоров», – заявил Подоляк.