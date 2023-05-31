Украина снова бьет по России. Из Шебекино будут эвакуировать детей

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня ночью украинский беспилотник поразил Афипский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина – прилет БПЛА. На месте работают пожарные расчеты предприятия, МЧС и экстренные службы, чтобы максимально быстро ликвидировать огонь. Уже удалось локализовать возгорание на площади в 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Ситуацию держу на личном контроле», – написал глава региона в своем тг-канале.

Чуть позже он добавил, что пожар «полностью ликвидирован» и поблагодарил все службы за оперативную и профессиональную работу.

Кроме того, ВСУ этой ночью ВСУ нанесли удар по приграничному райцентру Шебекино в Белгородской области.

«По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт», – сообщил губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков.

В 7.15 он уточнил, что «ситуация в Шебекино ухудшается».



⠀

«Ночью, точнее, в 3:15, по городу был нанесён массированный удар. Четыре человека пострадали. Всем оказывается помощь. Никто, слава богу, не погиб. Двое были оперативно доставлены в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжёлое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья. Сейчас врачами проводятся все необходимые обследования», – рассказал глава области.

По его словам, еще две женщины отказались от госпитализации, им оказана помощь на месте.

«Снарядами «Града» выбиты окна, посечены фасады и кровля в 8 многоквартирных, 4 частных домовладениях, а также школе и 2 административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения есть у 12 автомобилей. Сейчас сотрудники администрации начинают подворовой обход территорий. Восстановительные работы начнём уже сегодня. Объем работы очень большой. Будем стараться сделать максимально быстро. Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить», – резюмировал Гладков.