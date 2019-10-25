Украина снова грозит России ракетным оружием

25.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна запустить производство ракет малой и средней дальности, способных преодолевать расстояние порядка пятисот километров.

Об этом на «круглом столе» в Киеве заявил советник украинских президентов, глава наблюдательного совета Украинского института исследований безопасности Владимир Горбулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, и я говорю это не в первый раз и в разных аудиториях, в том числе с широким представительством наших западных друзей, о том, что мы можем игнорировать требования Договора о ракетах средней и малой дальности, согласно которому мы не можем создавать ракеты с дальностью стрельбы порядка 500 километров.

При этих условиях очевидны два варианта реагирования на новые угрозы – симметричный и компромиссный. Симметричный предусматривает создание собственного арсенала ракет средней и малой дальности для получения необходимого эффекта сдерживания агрессора.

Второй вариант – сосредоточиться на реализации компромиссного решения с учетом сегодняшних наработок предприятий оборонно-промышленного комплекса и создать, прежде всего, стратегию развития ракетно-реактивного оружия. И на ее базе, согласно государственной программе развития, предусмотреть соответствующее перераспределение бюджетных расходов.

Когда я говорю о компромиссном решении, то прежде всего речь идет о создании противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» и модернизированной системы залпового огня «Ольха-М», оперативно-тактических и тактических ракетных комплексов на шасси реактивных систем залпового огня и других видов реактивного оружия. И самое главное для нашей страны – это новых зенитно-ракетных комплексов», – заявил Горбулин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве хотят бить ракетами вглубь территории России.