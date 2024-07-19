Украина снова на пороге дефолта и просит кредиторов «смириться с большими потерями»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Перед Украиной снова замаячил призрак скорого дефолта. Как узнало агентство Bloomberg через свои источники, на этой неделе правительство Украины и международные кредиторы начали второй раунд переговоров о реструктуризации долга размером свыше $20 млрд.

Для подкрепления киевских позиций на этих переговорах Верховная Рада Украины приняла законопроект, с помощью которого правительство может временно запретить выплаты по внешнему госдолгу до 1 октября.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Как пишет влиятельный нардеп от либеральной партии «Голос» Ярослав Железняк в своем тг-канале, такая необходимость может возникнуть, если до 10 августа не будет достигнута договоренность о реструктуризации долга..

Законопроект, представленный кабмином Шмыгаля, направлен на то, чтобы разрешить приостановку выплат по международному суверенному долгу и гарантированным государством обязательствам, поясняет Bloomberg.

Глава комитета Рады по вопросам бюджета Украины Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале также подтверждает, что необходимость введения моратория на выплату может возникнуть только в том случае, если не успеют договориться до 10 августа, когда наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году.

Конфиденты Bloomberg сообщили, что Украина и международные держатели ее облигаций на этой неделе начали второй раунд переговоров о реструктуризации долга в размере свыше $20 млрд.

Агентство напомнило, что соглашение должно быть достигнуто до 1 августа, когда истекает срок действия моратория на платежи, в противном случае Украина столкнется с риском потенциального дефолта.

По информации Bloomberg, правительство Украины просит инвесторов «смириться с большими потерями», что позволило бы Киеву финансировать собственные оборонные нужды и подготовить финансовые ресурсы для восстановления страны по окончании войны.

Уже упомянутый Гетманцев в своем тг-канале отметил, что реструктуризация позволит Украине сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению суверенных еврооблигаций более $10 млрд до конца 2027 года.

По словам одного из источников Bloomberg, обе стороны сокращают разрыв в сроках погашения и купонных выплатах, при этом держатели облигаций настаивают на более крупных выплатах после истечения срока действия моратория.

Предыдущий раунд переговоров в середине июня завершился без достигнутого соглашения, поскольку Украина «настаивала на большем облегчении долгового бремени кредиторов», писал Bloomberg.

В 2022 году иностранные держатели облигаций разрешили Киеву приостановить выплаты по госдолгу на два года, полагая, что за это время война будет завершена. Речь шла об отсрочке по выплатам от государственных и частных кредиторов, равным 15% ВВП в год.

Однако два года прошли, война и не думает заканчиваться, а вот отсрочка по выплатам заканчивается. Вот у Зеленского и вертятся, как ужи на сковоподках.

Сейчас подобные выплаты, по данным британского The Economist, стали бы вторыми по величине расходами Украины после обороны.

В нынешнем виде двухлетнее замораживание долга завершится выплатой купона по облигациям, срок погашения которых наступает 1 августа 2026 года, пишет Bloomberg. Агентство уточняет, что Киев может объявить технический дефолт, если не выплатит долг по истечении 10-дневного льготного периода.