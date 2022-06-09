Украина снова обстреляла Россию и ЛНР. Повреждены газопровод и линия электропередач

09.06.2022  08:42 (Мск), Луганск-Москва
Никита Еременко.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Происшествия, Россия, Украина
Новости Украины

С утра украинские террористы снова обстреляли территорию России. Целью артналета стал посёлок Хотмыжск Грайворонского горокруга Белгородской области.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, под украинский огонь попали три домовладения: в строениях выбиты окна, осколками посечены заборы и крыши. Данных о потерях пока нет.


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«Обстрел Хотмыжска стал местью Киева за размотанную сегодня ночью ДРГ, которая пыталась проникнуть на территорию России. Группа противника скрытно продвигалась в направлении н.п. Новостроевка-2, но была обнаружена разведкой с использованием БПЛА. По укронацистам был нанесен артиллерийский удар. И в качестве мести за раскрытую ДРГ укронацисты ударили по Хотмыжску из ствольной артиллерии», – комментирует ситуацию военкор Юрий Котенок на своем канале.

 

Также ВСУ в 5 утра выпустили 20 снарядов по Стаханову (ЛНР). Обстрел вели со стороны Артёмовска (Бахмут). Об этом сообщает канал Mash на Донбассе.

На месте работает МЧС. Повреждён газопровод и линии электропередач. Информация о раненых уточняется.

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