Украина снова обстреляла Россию и ЛНР. Повреждены газопровод и линия электропередач
С утра украинские террористы снова обстреляли территорию России. Целью артналета стал посёлок Хотмыжск Грайворонского горокруга Белгородской области.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, под украинский огонь попали три домовладения: в строениях выбиты окна, осколками посечены заборы и крыши. Данных о потерях пока нет.
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«Обстрел Хотмыжска стал местью Киева за размотанную сегодня ночью ДРГ, которая пыталась проникнуть на территорию России. Группа противника скрытно продвигалась в направлении н.п. Новостроевка-2, но была обнаружена разведкой с использованием БПЛА. По укронацистам был нанесен артиллерийский удар. И в качестве мести за раскрытую ДРГ укронацисты ударили по Хотмыжску из ствольной артиллерии», – комментирует ситуацию военкор Юрий Котенок на своем канале.
Также ВСУ в 5 утра выпустили 20 снарядов по Стаханову (ЛНР). Обстрел вели со стороны Артёмовска (Бахмут). Об этом сообщает канал Mash на Донбассе.
На месте работает МЧС. Повреждён газопровод и линии электропередач. Информация о раненых уточняется.
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