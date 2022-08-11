Украина снова обстреляла Запорожскую АЭС: Чего добивается шантажом Киев?

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Новости Украины

Украина сегодня вновь обстреляла территорию Запорожской АЭС, сообщил глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.

«Сегодня повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская». Для проведения восстановительных работ линию заземлили. Зафиксировано минимум три прилета в районе хранилища радиоактивных изотопов. Специалисты станции получили указание перейти в защищенные помещения.

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В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиоактивный фон в норме. Что касается клубов дыма, которые фиксируют пользователи социальных сетей – в результате обрыва линий электропередач образовался пожар на поле. Работают бригады пожарных», – сообщил Балицкий.

Представитель ВГА Владимир Рогов уточнил:

«В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести «пересменку». Ведь для безопасности атомщиков автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. Пока ситуация не нормализуется, работу будут продолжать работники предварительной смены. Удары по АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжёлой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, населённых пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых режимом Зеленского».

Украинские СМИ уже традиционно заявили, что «русские обстреливают сами себя» – якобы, РФ имитирует удары по АЭС, чтобы принудить Запад надавить на Украину и склонить ее к мирным переговорам.

«В Киеве – безумцы», – констатирует политолог Марат Баширов.

Обстрелы АЭС совпали с выступлением Владимира Зеленского на Донорской конференции союзников Украины из стран Северной Европы. Зеленский также обвинял Россию в самообстрелах.

«Никто из нас не сможет остановить ветер, если он будет нести радиацию. Но мы все с вами способны остановить государство-террориста. Чем быстрее мы остановим Россию, тем быстрее Европа и мир смогут снова ощутить безопасность. Все, что необходимо для этого, вам хорошо известно. Санкции против России нужно усиливать и не позволять их обходить. В ответ на ядерный шантаж нужны жесткие санкции против Росатома – это конкретные вещи, и всей российской атомной отрасли, а не договоренности с ними. Нужно постоянное политическое давление на Россию… А, главное, нужно еще больше поддержать Украину оружием и снарядами. Чтобы действительно остановить Россию, у Вооруженных сил Украины должно быть столько снарядов, сколько необходимо, чтобы ощущалось, что Россия неспособна давить на поле боя. И оружие Украине нужна такой мощности, такой дальнобойности, чтобы Россия была вынуждена задуматься о поиске мирного решения», – заявил Зеленский.

Обозреватель Денис Селезнев считает, что, помимо политических, у Киева есть меркантильные мотивы для шантажа с обстрелами АЭС.

Он напоминает, что с марта 2022 вся украинская энергосистема синхронизирована с ЕС. И энергетика Украины была нужна для поддержания энергобаланса Евросоюза. В Брюсселе всерьез опасаются возможности отключения Украины от Запорожской АЭС.

«Отсюда обстрелы станции с перекидыванием на «сами себя» и, как следствие, требование G7 оставить станцию в управление чубатым (чтобы они её раскочегарили на полную мощность и гнали электроэнергию за кордон). Вот до такого опустились в G7. По сути, шантаж с угрозой ядерной аварии», – констатирует Селезнёв.