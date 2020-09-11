Украина снова перешла на российский газ

11.09.2020, Москва, Олег Кравцов

С сентября Украина перешла на импорт газа только через виртуальный реверс — по сути, отбирая газ для себя из российского транзитного потока в Европу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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«Так, например, согласно данным оператора ГТС Украины, 9 сентября на основных точках входа из России в транзитную систему Украины физически поступило 152 млн кубометров газа, а вышло только 83 млн кубометров», – отмечается в статье.

Это стало возможным после заключения в прошлом году нового пятилетнего контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». Тогда как прежний контракт предусматривал, что транзитный газ на западной границе Украины передается «Газпром экспорту», а уже после этого поступает в Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию.

«Таким образом, Украина была вынуждена прибегать к физическому реверсу, когда транзитный российский газ пересекал границу Украины с соседними государствами, менял собственника, а затем возвращался обратно на Украину. Сейчас это ограничение снято, и Киев активно организовывает виртуальный реверс с соседними странами», – указывает издание.

Кроме того, газета пишет, что виртуальный реверс «снижает затраты Украины на импорт газа из Европы и фактически делает ненужным заключение прямого контракта с «Газпромом».

По словам аналитика по газу центра энергетики МШУ «Сколково» Сергея Капитонова, новая схема может потенциально привести к экономии 10–20 долларов за тысячу кубометров для Украины. Он добавляет, что в схеме виртуального реверса предусмотрены компенсационные механизмы, поэтому итоговая экономия может оказаться ниже, но при объемах импорта газа в 15 миллиардов кубометров в год «это все равно десятки и даже сотни миллионов долларов экономии».