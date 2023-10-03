Украина снова переживает Руину, теряя население рекордными темпами

Анатолий Лапин.  
03.10.2023 12:33
  (Мск) , Киев
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Демография, Дзен, Общество, Украина


За прошедшие 10 лет после Евромайдана Украина пережила что-то схожее с периодом Руины ХVII века.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За прошедшие 10 лет после Евромайдана Украина пережила что-то схожее с периодом Руины ХVII...

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По мнению Бондаренко, ни одно государство в мире так быстро не теряло население, как Украина сегодня.

«Ни одно государство мира в процентном отношении не теряло такого количества людей, как Украина, ни одно государство мира не переживало такую депопуляцию, как Украина за эти полтора года.

То есть реально то, что пережила Украина в последнее десятилетие, – это была огромнейшая трагедия, о которой никто не говорит, о которой будут еще писать историки. Эта трагедия разве что сопоставима с трагедией Украины ХVII века, временами Руины. Когда Центральная Украина вообще превратилась в пустыню на десятилетия. Это мы тоже переживали», – заявил Бондаренко.

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