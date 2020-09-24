Украина снова расколота: Юго-Восток поддержал Лукашенко, Запад – оппозицию

24.09.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинское общество разделилось в своей оценке текущих белорусских событий, где оппозиция добивается отстранения от власти президента Александра Лукашенеко.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатор», свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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Всего Лукашенко поддержали 31,3% опрошенных, 45,3% – протестующих, а 23,4% не смогли определиться с ответом.

Достаточно красноречивыми оказались данные в региональном разрезе.

На Западе поддержка Лукашенко оказалась минимальной – 20,3%, при этом 58% поддержали оппозиционеров. Похожие цифры в Центре: 26,5% и 50,6%.

Совсем другая картина наблюдается в юго-восточных областях, где более 40% поддерживают Лукашенко, а менее трети – его противников.

Наибольшее число сторонников белорусского президента среди президентского электората считающегося пророссийским Юрия Бойко – 71,4%, минимальное (4,1%) – среди электората экс-президента Петра Порошенко).

Отметим, что достаточно высокая (около трети) поддержка Лукашенко среди электората экс-премьера Юлии Тимошенко и скандального политика, лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Опрос проходил с 12 по 16 сентября на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров без учета Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Выборка репрезентативна для взрослого населения. Всего проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,4% – для показателей близких к 10%.